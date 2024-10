Ancora nessun intervento per eliminare le siepi che limitano la visibilità in uno degli incroci più trafficati di Muravera – quella tra via Giardini e via Sarrabus – ed il rischio incidenti è sempre più elevato. Anche per questo i residenti continuano a chiedere al Comune un intervento risolutivo, e cioè quello di eliminare definitivamente le siepi.

«Ogni tanto – spiegano – vengono abbassate con una sforbiciata ma è inutile, la visibilità ne risente comunque. E spesso è impossibile uscire dall'incrocio in sicurezza. Quelle siepi vanno eliminate, ci sono tante altre soluzioni per abbellire un'aiuola spartitraffico».

Via le siepi, insomma, per mettere in sicurezza l’incrocio tra via Sarrabus e via Giardini. Una richiesta che sta andando avanti, ormai, da quasi dieci anni. Richiesta sino ad oggi inascoltata. «Ci auguriamo – concludono i residenti – che non si debba attendere un brutto incidente per intervenire».

