Alberi senza cura da troppo tempo e cartelli che scompaiono fra i rami. Succede a Muravera, nella centralissima via Montessori (quella del mercato settimanale). Tra le proteste dei residenti: «Possibile che ci non ci si accorga – dicono – che occorre intervenire e sistemare tutti questi alberi per ridare decoro alla via del mercato».

Difficile, inoltre, capire per un automobilista se lungo la via c’è il disco orario da trenta minuti – come si intravede nel cartello - oppure no.

Nei giorni scorsi, intanto, è stato approvato dalla Giunta comunale un nuovo cantiere Lavoras da 130mila euro proprio per la cura del verde nel centro urbano e in tutto il territorio di Muravera.

