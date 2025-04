Una “Passeggiata per la Vita” fra gli agrumeti di Muravera il pomeriggio del 26 aprile. È la manifestazione organizzata in occasione della 51esima edizione della Sagra degli Agrumi «per diffondere – spiega Fabio Orrù, atleta e promotore dell’evento assieme al Comune, alla Pro Loco e all’Aido Sardegna – un messaggio di inclusione della disabilità nello sport. Sono invitati tutti, anche e soprattutto chi per vari motivi legati a problemi di salute non riesce a partecipare spesso ad eventi simili».

Partenza (ore 16) e arrivo in piazza Europa e poi via tra gli agrumeti del paese assieme agli atleti speciali e alle loro guide. Saranno presenti anche gli atleti dell’associazione pugliese “Mollare Mai”. L’obiettivo è anche quello di promuovere la cultura della donazione.

La passeggiata per la vita è solo uno dei tanti appuntamenti della Sagra degli Agrumi in programma a Muravera da 24 al 27 aprile e a Costa Rei dal primo al 4 maggio. Il via la sera del 24 con il concerto in piazza di Reverendo Jones.

La sera dopo, sempre in piazza, il concerto dei Nomadi che ritornano a Muravera dopo quasi 25 anni. Domenica 27 la giornata clou con la sfilata in via Roma dei gruppi, delle maschere, dei cavalieri e delle etnotraccas. Attese oltre trentamila presenze.

© Riproduzione riservata