Sabato 21 giugno riapre la spiaggia inclusiva di Muravera, in località San Giovanni. A gestirla per il terzo anno l’associazione Domu Mia presieduta da Ninni Santus. Il via libera da parte del Comune alla concessione del patrocinio gratuito è arrivato nei giorni scorsi. Patrocinio indispensabile per avere, appunto, tutte le autorizzazioni e rendere un servizio ai cittadini che hanno difficoltà motorie o sono in condizione di fragilità.

L’iniziativa, così come negli anni precedenti, prevede il posizionamento di una passerella e di una pedana in legno di oltre 140 metri quadrati (amovibili e stagionali) con in più tavoli, punti ombreggio, sedie job. A fornire supporto e assistenza alla balneazione i volontari dell’associazione Domu Mia. L’inaugurazione è in programma il 21 giugno alle ore 17. “Vi aspettiamo – è l’invito dei volontari – per festeggiare assieme l’arrivo dell’estate con tante sorprese, musica e buffet”.

