Risalgono i casi Covid e il Sarrabus si organizza con un open day dedicato ai cittadini di Muravera, San Vito, Villaputzu e Castiadas. I vaccini saranno somministrati giovedì 20 ottobre in via Sardegna a Muravera dalle 9 alle 16 presso l’ambulatorio di igiene pubblica. Sarà possibile ricevere le prime, seconde, terze e quarte dosi.

I vaccini – come viene chiarito in una nota diramata dalle amministrazioni comunali – sono aggiornati per Omicron 4 e 5, le sottovarianti al momento prevalenti in Italia. I sindaci del Sarrabus invitano tutti – in particolare i fragili – a recarsi in via Sardegna “dato anche il consistente incremento delle positività che abbiamo registrato nelle ultime settimane”.

