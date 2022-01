È stato identificato e denunciato dai carabinieri l’uomo che ha distrutto la panchina rossa di Muravera, realizzata col benestare del comune in via Roma per sensibilizzare la popolazione in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Si tratta di un 40enne del posto, disoccupato e con precedenti di Polizia.

La panchina era stata completamente distrutta e fatta a pezzi nella notte tra il 24 e il 25 novembre 2021, un atto che ha fortemente indignato i muraveresi.

Immediato l’avvio delle indagini: i militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle zone limitrofe e hanno ascoltato diverse persone. Gli accertamenti hanno portato all’individuazione del responsabile, deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

Secondo quanto appurato dagli investigatori, si tratta di un atto vandalico dovuto a un momento di rabbia e non direttamente rivolto contro la tematica su cui la panchina voleva sensibilizzare. L’uomo infatti, colto da un inspiegabile attacco d’ira, poco prima aveva tentato di danneggiare anche altre strutture private.

La panchina era stata ricostruita e riposizionata nel medesimo spazio pubblico da una associazione di volontari.

(Unioneonline/L)

