Interventi di manutenzione programmati dal Comune di Muravera sul ponte del rio Corr'e pruna (località Colarba) nel territorio comunale. Prevedono la completa demolizione dell’impalcato attuale e la sua successiva ricostruzione in calcestruzzo armato, avente le caratteristiche necessarie per sostenere e distribuire i carichi sulle pile.

Sono previste inoltre altre lavorazioni complementari. La data di effettivo inizio del cantiere, fa sapere il Comune, «è in corso di definizione: sarà concordata e coordinata con tutti gli attori che partecipano alla realizzazione dell'opera e in particolare in relazione al reperimento dei materiali. Per il momento le strade rimarranno aperte e percorribili. A partire dalla prossima settimana proseguono i lavori di sistemazione, tra cui il collegamento del percorso tra Feraxi e Capo Ferrato. La settimana prossima, come già calendarizzato, è prevista una riunione operativa al termine della quale seguiranno ulteriori aggiornamenti».

