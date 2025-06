Dopo la via Friuli, è il turno di via Madrid e via Praga. Proseguono a Senorbì i lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica a basso consumo energetico. Lavori avviati proprio nella strada che dal centro abitato di Senorbì conduce al parco archeologico in località Monte Luna (via Friuli) e proseguiti in località Bingia Manna, nelle due strade (via Madrid e via Praga) realizzate attraverso la bitumazione di due vecchi percorsi campestri.

L’obiettivo è proseguire senza interruzione per completare nel più breve tempo possibile il progetto di rifacimento dell’impianto di illuminazione nell’intero centro abitato. Si tratta di un primo importante passo che va nella direzione di ridurre il consumo di energia migliorando l'efficienza senza compromettere le prestazioni.

L’amministrazione comunale da tempo ha deciso di dotarsi di uno strumento dinamico per utilizzare le nuove tecnologie digitali e costruire una cittadina intelligente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di residenti e ospiti. È il Piano Smart City, iniziativa programmatica all’interno della quale sono indicati numerosi progetti finalizzati a restituire alla comunità del centro della Trexenta una cittadina più moderna e attenta alle esigenze di tutti. Il progetto di riconversione dei punti luci deve quindi seguire le indicazioni del modello di Smart City (città intelligente).

