Blitz dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito con controlli negli esercizi pubblici per il rispetto delle norme anti-Covid. Le verifiche hanno interessato anche alcuni bar di Muravera dove sono state elevate alcune multe.

In uno di questi bar, i carabinieri coordinati dal maggiore Massimo Meloni, comandante della Compagnia di San Vito, hanno multato un cliente di 46 anni che non era in possesso del Green pass. L'uomo dovrà pagare una ammenda di 400 euro. Ha anche scagionato il gestore (in possesso del Green pass) che lo aveva invitato a lasciare il locale.

In un altro bar, gli stessi militari hanno invece multato il gestore, trovato sprovvisto del certificato verde. Per lui una ammenda sempre di 400 euro.

