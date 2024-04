Gradissimo successo a Soleminis per la prima edizione del “trofeo Città di Soleminis”, gara di Mountain Bike, point to point, terza tappa dalla Sardinia Cup 2024. Organizzata dalle società Aquascan Bike e Società Ciclistica Cagliari col patrocinio del Comune di Soleminis e la preziosa collaborazione della Pro Loco Soleminis, la corsa ha coinvolto ben 200 partecipanti. Il percorso di circa 40 chilometri con 1300 metri di dislivello positivo con cornice Monte Arrubiu, single track in salita e discesa e con paesaggi mozzafiato che hanno alleviato le fatiche. Ha interessato in gran parte il territorio di Soleminis con passaggi anche nella pineta di Sinnai e in piccola parte nel territorio di Settimo San Pietro.

In programma anche la short, corsa più breve. A vincere la PtP è stato Mirko Pani della Fabio Aru Academy che ha letteralmente dominato tagliando il traguardo in un’ora e quarantaquattro minuti e staccando di quasi quattro minuti Davide Clerici della Granbike Velo Club e di cinque Eros Piras della Donori Bike. A seguire Luca Dessì della Karel Sport che detiene il titolo della Sardinia Cup, Antonio Marongiu della SBS e Maurizio Olla della Karel Sport. Tra i protagonisti pure l’irriducibile Vittorio Serra (Karel Sport), primo categoria M8 che ha creato un gap con i pari età di venti minuti. Ha corso con una bici con guarnitura 44, forcella rigida e con ruote da 26. Tra le donne primo posto per Erika Pinna col tempo di due ore e undici minuti. La ciclista dell’Arkitano ha preceduto di otto minuti Raffaela Saravo dell’Olmedo Bikers e e di ventitré Sofia Bonfanti della Crossbike Sinnai. Nella short, vittoria per Alessandro Santoru tra i ragazzi e Martina Becciu tra le ragazze. I leader della Sardinia Cup dopo tre tappe sono Eros Piras ed Erika Pinna. «Ci tengo a sottolineare», esordisce il presidente dell’Aquascan, Mario Argiolas, «che questa gara è stata organizzata con la partnership della SC Cagliari. La nostra società con quella cagliaritana si sono divise le fatiche. Col presidente Ignazio Boi abbiamo interagito in modo preciso, puntuale e con gran fiducia reciproca. Il Comune di Soleminis, che ha patrocinato l’evento, è stato fondamentale. La Pro Loco ,che ha organizzato la somministrazione dei pasti, preziosissima. Gli sponsor ci hanno permesso di poter consegnare dei ricchi premi. Insomma, è andata alla grande. Meglio non potevamo aspettarci. C’è stata la risposta del paese. Una manifestazione che ha dato lustro a Soleminis. Duecento iscritti. Il percorso è piaciuto tantissimo ai bikers. Il futuro? Siamo già proiettati alla prossima edizione».

Presenti l’assessore allo sport di Soleminis, Alessandro Agus e l’assessore ai Lavori pubblici e decoro urbano e vice sindaco Gian Matteo Lecis ed il presidente della Pro Loco, Alessandro Pisu. L’amministrazione comunale ha omaggiato tutti i partecipanti con un gadget. Tutti soddisfatti e tanti complimenti. «Un bellissimo evento», dice il patron della Karel Sport, Giorgio Lecca, «organizzato alla perfezione curando tutti i dettagli. Complimenti al presidente dell’Aquascan, Mario Argiolas ed a tutti gli altri organizzatori e i volontari».

Il Sindaco di Soleminis, Fedele La Delfa che con la sua amministrazione ha sostenuto l’evento: «Una giornata di grande successo all’insegna dello sport e della socialità intergenerazionale. Una mobilitazione massiccia che ha riempito il nostro paese di colori, arricchiti da un incontenibile entusiasmo. Un ringraziamento corale a tutti coloro che hanno svolto un ruolo più o meno visibile, chi in prima linea, chi dietro le quinte. Un plauso speciale al nostro compaesano e amico, Mario Argiolas, per avere proposto all’Amministrazione di far diventare Soleminis, tappa cruciale di questa lodevole competizione sportiva».

