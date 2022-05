Con la sua moto – una Honda Cbr – ha provato a sorpassare una Fiat Panda, ma nel corso della manovra i due mezzi si sono toccati lateralmente e la due ruote è finita fuori strada.

Il conducente si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e dare l’allarme, ma purtroppo per il centauro non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo arrivo sul posto dei sanitari del 118.

Questa la ricostruzione del tragico incidente avvenuto sulla Strada statale 125, nel tratto tra Quartucciu e Maracalagonis.

La vittima è Pavel Becka, 24 anni, originario della Repubblica Ceca.

Sul posto, oltre all’ambulanza, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena e i vigili del fuoco.

In azione anche il personale dell'Anas che ha chiuso la strada per consentire i rilievi e il recupero della moto finita in mezzo agli alberi.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata