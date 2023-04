I carabinieri di Monserrato e Quartu indagano su un episodio avvenuto in strada nei pressi di un Istituto scolastico. Un automobilista, sceso dall'auto che guidava, si sarebbe avvicinato con un coltello ad alcuni studenti, minacciandoli.

Risalito in auto, si sarebbe quindi dileguato, facendo perdere le sue tracce. In merito al momento non trapelano indiscrezioni: le indagini sono coordinate dal capitano Pietro Lucania e dal luogotenente Pierpaolo Sabiu.

I carabinieri hanno già interrogato diverse persone ed esaminato le immagini di alcune telecamere.

© Riproduzione riservata