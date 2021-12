Furto nella notte in una casa in ristrutturazione a Monserrato. I malviventi sono entrati nel cantiere portandosi via materiale per l'edilizia in via di quantificazione. Immediata la denuncia ai carabinieri della locale stazione che stanno esaminando le immagini di diverse telecamere del servizio di sorveglianza creato dall’amministrazione comunale per la sicurezza dell'area urbana del centro e della periferia. Un intervento che ha già consentito agli inquirenti di scoprire più di un furto.

