È finito di nuovo nei guai un 20enne di Monserrato già affidato in prova ai servizi sociali.

Ieri i carabinieri sono andati nella sua abitazione per eseguire un ordine di carcerazione trasmesso dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari, ufficio esecuzioni penali, dovendo espiare un cumulo di pene per due anni e sette mesi di reclusione. Mentre i militari erano in casa, il giovane si è barricato nella sua camera e solo grazie alla mediazione della madre ha aperto dopo alcuni minuti.

Nella stanza i carabinieri hanno recuperato dieci piante di marijuana in vasi di varie dimensioni occultate sul balcone.

Al termine della verbalizzazione e del sequestro delle piante, il 20enne è stato portato all'Istituto penale per minorenni di Quartucciu. Su di lui grava ora una denuncia per coltivazione di sostanze stupefacenti.

