Una vasta piantagione di marijuana è stata scoperta oggi a Monastir dai carabinieri, che hanno arrestato sei persone di età compresa tra 21 e 42 anni, ritenute responsabili della produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta dai carabinieri della compagnia di Quartu con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna” e della compagnia di Dolianova, è il frutto di un’indagine avviata dai militari della stazione di Sestu. Le indagini erano partite dal comportamento sospetto di uno degli arrestati, già noto per precedenti coinvolgimenti in piantagioni di marijuana.

Dopo giorni di pedinamenti e servizi di osservazione, i carabinieri hanno individuato un’area rurale di Monastir dove era stata allestita una vera e propria “industria della droga”, con sette serre operative. Durante l’intervento, i militari hanno sorpreso i sospetti mentre curavano, tagliavano e confezionavano le piante.

Il sequestro ha riguardato circa 9.000 piante di marijuana, 90 chilogrammi di infiorescenze e boccioli – di cui 11 già confezionati – 6 chilogrammi di foglie tritate, 2,5 chilogrammi di “kief” e numerosa attrezzatura specializzata per la coltivazione e il confezionamento. Durante le perquisizioni, uno degli arrestati è stato trovato in possesso di ulteriori 1,88 chilogrammi di marijuana.

Gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Uta, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Sul materiale sequestrato proseguono le analisi tecnico-scientifiche dei carabinieri del Ris di Cagliari.

