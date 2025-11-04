Una vasta piantagione di marijuana è stata scoperta oggi a Monastir dai carabinieri, che hanno arrestato sei persone di età compresa tra 21 e 42 anni, ritenute responsabili della produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

contentid/fa914f4c-706b-44f3-befe-77618086b88e
contentid/fa914f4c-706b-44f3-befe-77618086b88e

L’operazione, condotta dai carabinieri della compagnia di Quartu con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna” e della compagnia di Dolianova, è il frutto di un’indagine avviata dai militari della stazione di Sestu. Le indagini erano partite dal comportamento sospetto di uno degli arrestati, già noto per precedenti coinvolgimenti in piantagioni di marijuana.

contentid/5305652d-93ec-4973-af83-76735f5a40aa
contentid/5305652d-93ec-4973-af83-76735f5a40aa

Dopo giorni di pedinamenti e servizi di osservazione, i carabinieri hanno individuato un’area rurale di Monastir dove era stata allestita una vera e propria “industria della droga”, con sette serre operative. Durante l’intervento, i militari hanno sorpreso i sospetti mentre curavano, tagliavano e confezionavano le piante.

contentid/7f1b9476-fee1-45c2-b6ae-9f329c6c671d
contentid/7f1b9476-fee1-45c2-b6ae-9f329c6c671d

Il sequestro ha riguardato circa 9.000 piante di marijuana, 90 chilogrammi di infiorescenze e boccioli – di cui 11 già confezionati – 6 chilogrammi di foglie tritate, 2,5 chilogrammi di “kief” e numerosa attrezzatura specializzata per la coltivazione e il confezionamento. Durante le perquisizioni, uno degli arrestati è stato trovato in possesso di ulteriori 1,88 chilogrammi di marijuana.

contentid/a3588277-6d02-4de8-b3ab-6100af98dc00
contentid/a3588277-6d02-4de8-b3ab-6100af98dc00

Gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Uta, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Sul materiale sequestrato proseguono le analisi tecnico-scientifiche dei carabinieri del Ris di Cagliari.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata