È andata a fare la spesa in sella alla sua bicicletta elettro-assistita. L’ha lasciata incustodita durante gli acquisti e quando è tornata a prenderla non l’ha trovata, non riuscendo neanche a tornare a casa: qualcuno gliel’aveva rubata.

La disavventura era capitata due mesi fa a una pensionata 81enne di Monastir, che non ha esitato a denunciare l’accaduto ai Carabinieri. I militari, con l’aiuto di testimoni e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno ritrovato la bici e rintracciato il colpevole.

Così, per un 21enne di origine tunisina, è scattata la denuncia in Procura.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata