Incendio questo pomeriggio in un’abitazione a Monastir, in via San Giovanni 5.

Il rogo, divampato per cause ancora da accertare, ha coinvolto il primo piano di una abitazione di tre piani abitata da due persone. In ospedale un uomo di 59 anni, trasferito al Brotzu di Cagliari in codice giallo per ustioni agli arti inferiori.

Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco, giunte con un’autopompa e un’autobotte, che hanno soccorso i presenti. Le lingue di fuoco, domate in tempo, hanno coinvolto la veranda e una camera da letto. Non sono stati raggiunti i piani superiori dello stabile.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte sino alle ore 16.30 circa. Sul posto anche 118 e forze dell’ordine.

