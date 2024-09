Anche Giulia Masella premiata al concorso “Miss Mamma Italiana 2024”.

La 32enne di Guasila, mamma di Tomaso di 7 anni, ha portato a casa la fascia di Miss Sorriso.

La finale del concorso si è svolta a Bellaria Igea Marina, con le 19 mamme finaliste selezionate tra le vincitrici delle selezioni regionali svolte in tutta Italia.

Le vincitrici di Miss Mamma Italiana 2024 (foto concessa)

A vincere il titolo è stata Semou Diagne, 33 anni, di Ancona, mamma di Birima e Antonio, di 17 e 9 anni. Originaria del Senegal, a 16 anni è rimasta incinta dopo aver subito una violenza e ha deciso di tenere il suo bambino. Grazie a un aiuto internazionale è stata trasferita in Italia, dove ha ricominciato una nuova vita. Attualmente Semou lavora come barista ed è volontaria soccorritrice del 118 e autista di ambulanza e, contemporaneamente, sta studiando per conseguire la laurea in infermieristica.

“Miss Mamma Italiana”, evento ideato da Paolo Teti, sostiene Arianne, associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva e invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata