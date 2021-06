Sbarchi senza sosta in Sardegna.

Dopo la settantina di migranti giunti sulle coste dell’Isola nel fine settimana, altri due barchini hanno raggiunto dall’Algeria la costa di Teulada.

A bordo, complessivamente, 19 persone, che sono state intercettate da carabinieri e guardia di finanza e condotte al porto di Sant’Antioco.

Da qui, come da prassi, sono poi state trasferite al centro di prima accoglienza di Monastir dove dovranno restare in quarantena, come disposto dalle norme anti-Covid.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata