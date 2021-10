Era aperto da almeno cinque anni, conosciuto da molti cagliaritani che andavano a rilassarsi nella Spa o scioglievano le tensioni di una giornata di lavoro con un massaggio. Ma quel centro benessere nell'hinterland di Cagliari era abusivo tanto da non avere alcuna autorizzazione per operare. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nas di Cagliari, coordinati dal maggiore Nadia Gioviale, che hanno chiuso il centro illegale.

Il controllo è scattato ieri. Gli specialisti dell'Arma avevano ricevuto una segnalazione in merito ad alcune irregolarità. Appena entrati hanno chiesto le autorizzazioni e le certificazioni previste per i centri benessere, scoprendo che il titolare non ne aveva nemmeno una. È poi iniziata l'ispezione delle varie aree. I carabinieri hanno così scoperto che il locale era sporco e in pessime condizioni igienico-sanitarie.

Accertato anche che i titolari della struttura preparavano e distribuivano alimenti agli utenti senza alcuna autorizzazione e in locali assolutamente inidonei.

Il gestore sarà segnalato alle autorità sanitarie e amministrative per i successivi provvedimenti. I carabinieri del Nas hanno identificato anche tutti i lavoratori: cinque persone che saranno a loro volta controllate per verificare il possesso dei requisiti necessari a lavorare in una Spa.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata