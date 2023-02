È un venticinquenne di Quartu, Alessio Piludu, il giovane fermato dai carabinieri con l'accusa di aver pestato e ridotto in vita un quarantaseienne, anche lui di Quartu, Luca Lobina, ora ricoverato in Rianimazione al Brotzu. Le condizioni della vittima sono sempre molto gravi, la prognosi rimane riservata. L'accusa per Lobina, già noto alle forze dell'ordine, è di tentato omicidio.

Stando a quanto trapela, l’aggressione è iniziata in via Roma per concludersi con un violento pestaggio vicino al cimitero. Qui Lobina è stato trovato con il volto sfigurato, con un orecchio mozzato e delle gravi lesioni all’apparato genitale.

Lobina solo 24 ore prima era stato denunciato per il raid vandalico che nei giorni scorsi aveva portato al danneggiamento di una trentina di auto parcheggiate a Quartu. Per quell’episodio era stata arrestata la sua complice.

I due episodi, vandalismo e aggressione, sarebbero slegati. Piludu è in cella a Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata