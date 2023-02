Volto fracassato e un orecchio staccato: un quarantaseienne, Luca Lobina, è stato trovato in gravissime condizioni, questa mattina, tra il cimitero di Quartu e l’Eurospin che sorge lì accanto. Si tratta dell’uomo che ieri è stato identificato (e denunciato) come responsabile di una scia di atti vandalici, con oltre 25 vetture danneggiate, messa a segno con una complice nei giorni scorsi (QUI LA NOTIZIA).

Ora Lobina è ricoverato in Rianimazione al Brotzu: sarebbe stato colpito anche con una tenaglia. Il pestaggio sarebbe iniziato nel centro storico, in via Roma.

I carabinieri, che indagano sulla violenta aggressione, avrebbero già fermato il responsabile, o uno dei responsabili.

Intanto sono in corso delle perquisizioni: la violenza, stando alle prime informazioni, sarebbe esplosa in un contesto slegato da quello del raid contro i veicoli.

