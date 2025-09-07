Maracalagonis, Sagra del pane e del pomodoro: gran finale con "Su cunzertu antigu" e "Balla Sardigna"Tanti gli eventi in calendario per la giornata che chiude l’undicesima edizione della manifestazione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si conclude stasera l'undicesima edizione della Sagra del pane e del pomodoro. Sino alle 18 di oggi nella casa Cocco, si potrà assistere all'Ensemble strumentale Kalagonis Big Band in “Popolar Songs”. Nello stesso posto è prevista dalle ore 18 la messa in posa della gonna tradizionale “de Abodrau”.
Dalle 18 alle 19 verrà proposta l'esibizione di Hip Hop della scuola A.S.D Trainig & Dance Studio; dalle 19 alle 20 nella Barberia Galana (via Cagliari 29), si rionnoverà la Vestizione de su “Bistiri Bonu”.
La serata e la Sagra si concludera con uno spettacolo di musica itinerante con l'associazione “su Cunzertu Antigu”; (ore 20) e con un Concerto del gruppo sardo etnomusicale “Balla Sardigna” (ore 21,30). Sarà ancora possibile visitare il museo privato di costumi e preziosi, ammirare i laboratori di artigianato e assistere ad altri eventi ancora in calendario.