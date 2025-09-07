Si conclude stasera l'undicesima edizione della Sagra del pane e del pomodoro. Sino alle 18 di oggi nella casa Cocco, si potrà assistere all'Ensemble strumentale Kalagonis Big Band in “Popolar Songs”. Nello stesso posto è prevista dalle ore 18 la messa in posa della gonna tradizionale “de Abodrau”.

Dalle 18 alle 19 verrà proposta l'esibizione di Hip Hop della scuola A.S.D Trainig & Dance Studio; dalle 19 alle 20 nella Barberia Galana (via Cagliari 29), si rionnoverà la Vestizione de su “Bistiri Bonu”.

La serata e la Sagra si concludera con uno spettacolo di musica itinerante con l'associazione “su Cunzertu Antigu”; (ore 20) e con un Concerto del gruppo sardo etnomusicale “Balla Sardigna” (ore 21,30). Sarà ancora possibile visitare il museo privato di costumi e preziosi, ammirare i laboratori di artigianato e assistere ad altri eventi ancora in calendario.

