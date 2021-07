Ha iniziato a 12 anni di età sulle orme di Pietrino Murtas, uno dei grandi suonatori di tutti i tempi, di Villaputzu. L’ha conosciuto a casa di Vincenzo Atzeri, grandissimo protagonista del grande rilancio turistico della Sardegna, a partire dagli anni Settanta.

A Casa Atzeri di Maracalagonis, sono passati ogni anno migliaia di turisti di mezzo mondo. Orlando Mascia è oggi uno dei maestri delle launeddas in Sardegna dopo aver frequentato anche la scuola di di Aurelio Porcu e Luigi Lai. Insegna questo e altri strumenti del passato (come su sulittu e l’organetto), ha formato diverse scuole di launeddas in provincia e non solo. Ha avuto e ha centinaia di allievi tra Quartu, Mara, Burcei, ha fondato il gruppo Furias con Paolo Zicca e Bruno Camedda, ha collaborato col Duo Puggioni e ha formato infine l’Orchestra popolare sarda con una trentina di componenti. Tra loro, Matteo Muscas di Pula, Eliseo Mascia, Rita Atzori, Vinicio Sanna, Stefano Cara, Graziano Mascia, Nicola Diana.

«Tanti sacrifici, ma tantissime soddisfazioni – dice Orlando Mascia - Ho incontrato anche Papa Giovanni, una grandissima emozione, mi sono esibito in mezzo mondo».

