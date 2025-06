Sono in corso a Maracalagonis i festeggiamenti in onore della Madonna d'Itria. la parrocchia e il Comitato propongono la tradizionale sagra in onore di “Nostra Signora d’Itria”.

La sagra è iniziata oggi con la messa e la processione. Domani alle 8,30 verrà celebrata la messa nella chiesetta della Madonna d’Itria. Seguirà la processione col trasferimento del simulacro della Madonna alla vicina parrocchia dove alle 18,30 verrà celebrata la messa solenne, cui seguirà la processione fra le vie del paese.

Domani sera appuntamento in piazza con “Tributo a De Andrè”. Durante la sagra potrà anche essere visitato il museo “Prezioso scrigno” in via Sassari.

