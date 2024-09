Va avanti il servizio di fornitura di acqua per uso domestico non potabile nei villaggi lungo la vecchia Orientale sarda e a “Su reu”. Il servizio, curato dal Comune di Maracalagonis, sarà assicurato con autobotti che stazioneranno presso le Case sparse in località Su Reu, presso la fontanella pubblica della strada provinciale 20, dalle 8,30 alle ore 10,30 di oggi 2 settembre. Oggi l’acqua verrà distribuita anche nel Villaggio delle Rose, in via del Mirto, dalle 10,30 alle ore 13,30. E, ancora nella località di “Monti Nieddu”, in via Monti Nieddu (presso cassette postali), dalle 8,30 alle ore 12 del 3 settembre.

A disposizione sarà anche la Compagnia barracellare di Maracalagonis pronta a portare l’acqua nelle cisterne private con verifica dell’utilizzo.

Le famiglie interessate possono rivolgersi a Roberto Schirru ( telefono 335 633 0270) o alla sindaca Francesca Fadda ( 393 194 6813) che ricorda a tutti «l’importanza di utilizzare l’acqua in modo responsabile e consapevole».

© Riproduzione riservata