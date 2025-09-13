Maracalagonis, l'asilo nido di via Colombo sarà ampliatoUn progetto per tre aule, costerà 480mila euro
La Giunta comunale di Maracalagonis ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’ampliamento dell’asilo nido di via Colombo.
L’intervento è stato finanziato con 480mila euro di fondi europei attraverso il Pnrr. Prevista la realizzazione di tre nuove aule: il target richiesto dal bando di finanziamento prevede la creazione di 20 nuovi posti nido.
Il Comune ha già affidato lo studio del progetto che successivamente sarà approvato e messo in appalto per la realizzazione dei lavori. Attualmente la scuola di via Colombo è gestita dalla Fondazione Polisolidale. Il Comune ha ottenuto altri 200mila euro dalla Regione: saranno utilizzati per la sistemazione del tetto dello stesso edificio. Si tratta anche quest’ultimo di un intervento particolarmente atteso per mettere in sicurezza la scuola: presto sarà affidato anche lo studio del progetto.