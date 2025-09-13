La Giunta comunale di Maracalagonis ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’ampliamento dell’asilo nido di via Colombo.

L’intervento è stato finanziato con 480mila euro di fondi europei attraverso il Pnrr. Prevista la realizzazione di tre nuove aule: il target richiesto dal bando di finanziamento prevede la creazione di 20 nuovi posti nido.

Il Comune ha già affidato lo studio del progetto che successivamente sarà approvato e messo in appalto per la realizzazione dei lavori. Attualmente la scuola di via Colombo è gestita dalla Fondazione Polisolidale. Il Comune ha ottenuto altri 200mila euro dalla Regione: saranno utilizzati per la sistemazione del tetto dello stesso edificio. Si tratta anche quest’ultimo di un intervento particolarmente atteso per mettere in sicurezza la scuola: presto sarà affidato anche lo studio del progetto.

