E' ricoverato in rianimazione il giovane 19enne di Maracalagonis rimasto vittima di un incidente stradale alla periferia del paese.

Il ragazzo ha riportato diverse ferite ed era stato trasferito in codice rosso all'ospedale Brotzu a bordo di una ambulanza del 118. Dopo le prime cure, i sanitari lo hanno ricoverato in rianimazione ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri di Maracalagonis intervenuti immediatamente dopo l'incidente, verso le 7.30 del mattino, stanno cercando di risalire a qualche testimone per chiarire l'accaduto. Il ferito viaggiava alla guida dell'utilitaria del padre quando ha perso il controllo del mezzo finendo nel terreno sottostante e ribaltandosi più volte.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno prestato al ferito i primi soccorsi.

