Pauroso incidente, intorno alle 7.30 del mattino, a Maracalagonis, sulla strada provinciale 16, in località Santa Giusta.

Per cause in corso di accertamento, una Lancia Y guidata da un 18enne neopatentato è uscita di strada, finendo la sua corsa in un terreno incolto, dopo essersi più volte cappottata.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno preso in carico il giovane, trasportandolo d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Le sue condizioni sono gravi.

In azione anche i carabinieri di Maracalagonis, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’accaduto.

