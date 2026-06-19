Festa a Maracalagonis per la nuova nonnina: Letizia Argiolu, nata e residente in paese, ha compiuto oggi cento anni circondata dall'affetto dei suoi familiari, presenti anche il parroco don Nicolò Praxiolu e la sindaca Francesca Fadda.

Una nonnina ancora arzilla, autonoma, con una memoria di ferro, capace di raccontare fra le pieghe del passato, ma anche di parlare dei problemi di oggi.

Tzia Letizia conserva ancora un buon appetito ed oggi ha risposto, con simpatia, a tutte le sollecitazioni di quanti l'hanno circondata per il suo magico compleanno.

Poi, la classica torta, le parole della sindaca e del parroco, la preghiera, l'affetto e le carezze di tutti. L'elisir di lunga vita? La fede nel Signore, il lavoro, l'amore per i familiari, il mangiar bene.

La nonnina ha ringraziato, dando a tutti l'appuntamento al prossimo anno. Proprio un mese fa sempre a Maracalagonis, a festeggiare i cent'anni è stata Ermelinda Porcheddu, cagliaritana, ospite della Casa per anziani del paese. Un'altra bella festa.

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