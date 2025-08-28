Maracalagonis, guasto al sistema: sospeso il servizio di rilascio delle carte d’identitàPer le urgenze, la carta d’identità può essere richiesta anche in altro Comune diverso da quello di residenza
Il servizio di rilascio delle carte d'identità al Comune di Maracalagonis è momentaneamente sospeso a causa di un malfunzionamento del sistema.
Per le urgenze, la carta di identità può essere richiesta anche presso altro Comune diverso da quello di residenza. L'ufficio anagrafe invece è regolarmente aperto per tutti gli altri servizi.
Intanto è stato approvato il bando per l’accesso alla misura regionale di “assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione per l’annualità 2025”. Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre prossimo.