Una discussione per una donna contesa. Al termine di brevi indagini i carabinieri hanno denunciato per lesioni personali un pensionato di 73 anni, Renzo Serra, originario di Maracalagonis, ma residente in paese: secondo l’accusa, l’uomo avrebbe colpito con un coltellaccio un operaio, Andrea Olla di 53 anni, di Sinnai, rivale in amore. Olla è stato ferito ad una mano. Accompagnato in ospedale, è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni. I carabinieri, subito intervenuti, hanno recuperato il coltello, un’arma artigianale con una lama di mezzo metro solitamente utilizzata per tagliare legna. Una vicenda che ha rischiato di finire nel dramma. L’operaio è rimasto ferito mentre si difendeva dall’ira dell’aggressore.

Motivo passionale

Ci sarebbe una donna al centro di questa vicenda che ha come teatro le strade di Sinnai che – stando alle prime informazioni raccolte dai carabinieri – qualche tempo fa avrebbe deciso di interrompere la relazione con Renzo Serra per iniziare una liaison con Andrea Olla.

Serra non si sarebbe rassegnato e avrebbe continuato a passare ripetutamente durante il giorno e la notte nei pressi della casa dove abita la sua ex. Nessuna minaccia, nessuna frase offensiva, ma una presenza costante che evidentemente non è passata inosservata agli occhi di Andrea Olla che di recente lo avrebbe affrontato: «Perché stai ancora appresso alla mia donna»?

L’agguato

Tutto finito? Neanche per sogno. Forse infastidito dalla brutta figura fatta davanti alla donna, Renzo Serra giovedì pomeriggio verso le 16 ha aspettato l'arrivo di quello che considera un rivale in amore e l’ha affrontato armato di un coltellaccio rudimentale. Un agguato in piana regola: Olla, nel tentativo di difendersi, è stato ferito a una mano.

Sono stati attimi di paura. L'allarme è stato immediato alla centrale operativa del 118 e ai carabinieri della Compagnia di Quartu. La pattuglia è arrivata dopo pochissimi minuti, riuscendo a risalire subito al nome dell'accoltellatore, immediatamente accompagnato in caserma, interrogato e rilasciato con una denuncia a piede libero per lesioni.

Red. Prov.

