Maracalagonis, al via la disinfestazione contro le blatteLe date e le vie interessate dall'intervento
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Piano di disinfestazione contro le blatte. Il 17 settembre dalle 8.30 alle 11, si interverrà nelle vie Puccini, Bachelet, Branca, D’Annunzio, R. Margherita, Venezia, L. Corona, in corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria stradali.Il 18 settembre nelle vie Foscolo, Genova, Vico III Roma, Rossini, Nuoro, Segni, Vico II Garibaldi, in corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria stradali.
Il 26 settembre sempre dalle 8,30 alle 11 nelle vie Battisti, Sanzio, San Basilio, Cavour, Vico San Basilio, Puccini sempre in corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria stradali. I cittadini dovrannop rispettare tutte le prescrizioni del caso.