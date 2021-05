Al via i progetti Lavoras, finanziati dalla Regione. Otto le assunzioni per otto mesi. Una boccata d’ossigeno per questi, da ieri, ex disoccupati che il Comune di Maracalagonis ha deciso di utilizzare per la cura del verde pubblico, per la pulizia delle strade e per interventi di muratura in locali comunali. Le assunzioni sono state fatte attingendo dalle liste dei disoccupati del centro regionale per l'impiego.

Un modo di contribuire a dare una risposta al problema della disoccupazione legata alle fasce più deboli della popolazione. Un problema quello del lavoro che non risparmia neppure Maracalagonis. Ad attendere una occasione di lavoro non ci sono solo i giovani, ma anche padri di famiglia che il posto lo hanno perduto negli anni. Una situazione preoccupante come lo è ovunque ma in particolare in tutti i centri dell’hinterland.

Recentemente sempre a Maracalagonis il Comune ha dato occupazione ad una decina di cittadini che riscuotono il Reis (contributo di cittadinanza). Sono stati gli stessi interessati a offrirsi garantendo servizi e chiedendo di rendersi utili per la comunità.

