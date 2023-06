Un uomo di 52 anni è stato accoltellato ad una gamba dalla convivente.

È successo a Maracalagonis.

Il ferito è stato soccorso e accompagnato in ospedale: guarirà in 15 giorni per una ferita ad una gamba.

Sul posto i carabinieri di Maracalagonis e di Quartu che stanno effettuando gli accertamenti sotto le direttive del capitano Pietro Lucania. Fra i due che abitano nella stessa casa sarebbe scoppiata una banale discussione con la donna che avrebbe colpito l’amico con un coltello da cucina.

Gli accertamenti vanno avanti per chiarire meglio l'accaduto.

(Unioneonline)

