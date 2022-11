Sei milioni per tre anni, con un piano sfalci dedicato al litorale. Arriva il via libera della Giunta al progetto per la manutenzione del verde in città, «finalmente un appalto unico che ci consentirà di garantire ordine e decoro», commenta il vicesindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna.

Fra le novità introdotte nel nuovo appalto c’è il potenziamento degli sfalci lungo le strade del litorale, dove si concentrano le principali lamentele in tema di cura del verde. «Con questo appalto ci sarà una manutenzione programmata e regolare, non solo a ridosso del periodo degli incendi», annuncia l’assessora di Flumini Tiziana Cogoni.

La cura del verde andrà di pari passo con il piano di forestazione urbana studiato dal Comune, con 200mila euro da investire ogni anno per piantare nuovi alberi nel territorio comunale.

