A Mandas verrà intitolata una piazza a Gigi Riva. Lo ha deciso la Giunta comunale del paese dell’alta Trexenta che, su iniziativa proposta dal sindaco Umberto Oppus, ha approvato la delibera che prevede l’intitolazione della piazza tra via Cagliari e via Carducci al capocannoniere della Nazionale e numero 11 dello storico scudetto del Cagliari del 1970, deceduto lunedì 22 gennaio all’età di 79 anni.

L’amministrazione cittadina, in questo modo, desidera non solo onorare la memoria di Gigi Riva, ma anche promuovere i valori di sportività, impegno e senso di comunità che lui ha incarnato.

«Con una successiva delibera di Giunta – spiega Oppus – si daranno gli indirizzi per completare il progetto e per realizzare nel centro abitato un murale dedicato a Riva». Proprio i giocatori del Cagliari dello scudetto, alcuni anni fa, ricevettero dal Comune di Mandas la cittadinanza onoraria come segno di vicinanza e riconoscenza per la gioia fatta vivere all’intera comunità con il raggiungimento di quello storico traguardo sportivo.

