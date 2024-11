L’amministrazione comunale di Mandas, in occasione della ricorrenza dell’80° compleanno di Gigi Riva, ha dedicato un’intera piazza al mitico bomber del Cagliari e della Nazionale Italiana. Domani, sabato 9 novembre, si terrà la cerimonia di inaugurazione della Piazza Gigi Riva e della statua di Rombo di tuono realizzata dall’artista Mario Matta.

In programma anche una serie di appuntamenti celebrativi promossi nell’ambito della giornata denominata “Il viaggio nel mito”. Alle 9, dalla Stazione ferroviaria di Monserrato, la partenza del treno di Gigi Riva allestito grazie ad Arst; alle 10.30 accoglienza degli ospiti in Comune; alle 10.45 l’afflusso delle scolaresche nello spazio tra la piazza Deledda e la piazza Gigi Riva; alle 11.30 la rassegna “Vino d’onore” nel Palazzo Municipale. «Gigi Riva, insieme ai compagni dello Scudetto 1969/70 e al capo della tifoseria rossoblù Mario Sardara, “Marius”, era cittadino onorario di Mandas», ricorda il sindaco Umberto Oppus. In questi giorni all’insegna della celebrazione del mito, il Palazzo municipale è illuminato di rossoblù.

Oggi, alle 17, in occasione del Festival della letteratura da viaggio, nella sala conferenze dell’ex Convento è in programma inoltre l’assegnazione del Premio Lawrence 2024 per il Giornalismo a Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Consegnerà il premio il presidente del Consorzio della Costa Smeralda, Renzo Persico.

