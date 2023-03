Ci sarà anche una vecchia locomotiva che sbuffa nel nuovo Parco ferroviario Lawrence di Mandas. L’amministrazione comunale ha stipulato da tempo una convenzione con Arst che prevede la sistemazione dei binari e il restauro di una vecchia automotrice da esporre nel parco in fase di realizzazione vicino alla stazione del paese. I lavori di restauro della locomotiva Brera, che si stanno realizzando nelle officine di Monserrato – sono in fase di conclusione.

L’automotrice verrà esposta nel Parco in fase di completamento, come simbolo dell’ambizioso progetto finalizzato al rilancio del turismo lento e sostenibile. Verrà allestita una sorta di scenografia per raffigurare l’arrivo di Lawrence nel paese dell’ex Ducato. È un progetto da 75.000 euro: 50.000 stanziati dall’Arst, i restanti 25.000 dal Comune grazie a risorse concesse dalla Fondazione Sardegna. «Stiamo lavorando con l’intento e la convinzione di far diventare Mandas un'eccellenza dal punto di vista del recupero della storia delle ferrovie sarde», spiega il sindaco Umberto Oppus.

La prima locomotiva transitò nel centro dell’altra Trexenta nel febbraio 1888; mentre la prima littorina fece la sua comparsa nel secolo successivo, più precisamente nel 1959. Le suggestioni e il fascino di un tempo che veniva scandito dall’incedere lento dei treni a vapore ispirano ora idee e progetti di natura turistico-culturale, attraverso la realizzazione del parco e di una locanda per turisti vicino alla stazione.

