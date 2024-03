L'amministrazione comunale di Mandas ha approvato il progetto definitivo di adeguamento e ampliamento degli impianti sportivi esistenti attraverso la realizzazione degli interventi finalizzati alla nascita di un vero e proprio polo sportivo e di aggregazione giovanile. Due anni fa, proprio nel centenario della nascita di Renato Raccis, il primo bomber sardo della Serie A al quale è dedicato lo stadio di Mandas, la Giunta cittadina aveva approvato il progetto preliminare finalizzato all’ampliamento e alla valorizzazione dell’intera area sportiva. Progetto preliminare, ora diventato definitivo, che attende solamente le autorizzazioni del Coni per dare l’avvio al cantiere e quindi per mettere in moto le ruspe.

A disposizione del Comune c’è il finanziamento di un milione di euro stanziato dalla Regione per realizzare il progetto che prevede la sistemazione dell’area sportiva, la conversione del bocciodromo in palestra polivalente, la realizzazione di un nuovo piccolo bocciodromo e di nuovi campi per padel, tennis e calcetto. Verrà costruita inoltre una grande palestra polivalente, mentre è già stata ultimata la palestra per il fitness che verrà affidata in gestione a una società sportiva attraverso gara d'appalto.

Nelle prossime settimane inizieranno i lavori per quello che potrà, anzi dovrà rappresentare, la rinascita sportiva ma anche sociale e aggregativa dell’ex Ducato.

© Riproduzione riservata