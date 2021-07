Il Corpo forestale e la Protezione civile sono intervenuti per spegnere un incendio nei pressi dell’area archeologica Su Angiu, vicino al nuraghe più importante del paese dell’alta Trexenta. Il fuoco divampato velocemente nel primo pomeriggio ha messo a rischio i diversi capannoni agricoli presenti sul territorio e un noto agriturismo situato nelle campagne al confine con Gesico. Il sindaco Umberto Oppus, appena informato dell'accaduto, ha convocato per questa sera una riunione di Giunta urgente proprio per discutere le misure di contrasto alla piaga incendi.

"È semplicemente assurdo distruggere il frutto di un anno di lavoro o il patrimonio di secoli per l’inciviltà di alcuni”, ha detto il primo cittadino.

Una settimana fa un altro incendio, probabilmente di natura dolosa, aveva distrutto sei ettari di grano della varietà Senatore Capelli in un'azienda di Mandas.

