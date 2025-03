La Trexenta investe sulle politiche ambientali. L’amministrazione comunale di Mandas ha approvato il progetto che prevede l’ampliamento dell’isola ecologia, lo spazio dedicato alla raccolta di alcuni rifiuti che per dimensioni o tipologia non possono essere conferiti al servizio di raccolta “porta a porta”.

«Grazie a un finanziamento di 100.000 euro saremo in grado di rendere più moderno ed efficiente il nostro ecocentro comunale, diventato negli ultimi anni un importante punto di riferimento per l’intera comunità», dice il sindaco Umberto Oppus. La struttura di via Primo Maggio, inaugurata diversi anni fa, ha avuto un periodo di inattività ed è stata riaperta dall’attuale Giunta comunale.

Manca poco invece al completamento dei lavori per la realizzazione del primo ecocentro di Senorbì, che sta nascendo in località Is Caberis. Al termine dei lavori verrà programmato il collaudo dell’infrastruttura e solo successivamente ci sarà l’inaugurazione. È un investimento da circa 50mila euro: soldi finanziati in parte dal bilancio comunale e in parte dalla ditta incaricata della raccolta differenziata sul centro abitato, come previsto dal bando per l’assegnazione del servizio.

