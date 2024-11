La Piazza Gigi Riva è già meta di pellegrinaggio per tantissimi tifosi rossoblu. L’amministrazione comunale di Mandas ha dedicato un’intera piazza al mitico bomber del Cagliari e della Nazionale Italiana. L’inaugurazione si è tenuta alla presenza delle scolaresche e delle autorità civili del paese, dopo il tradizionale taglio del nastro da parte del sindaco Umberto Oppus è stata scoperta la statua di Rombo di tuono realizzata dall’artista locale Mario Matta. «Siamo molto soddisfatti per come è stata accolta la nostra iniziativa - ha detto Walter Uccheddu, assessore comunale ai Lavori pubblici -, la popolazione ha dimostrato di apprezzare la nuova piazza intitolata a Riva, esempio di sportività e di grande attaccamento alla Sardegna che lo ha adottato da giovanissimo».

Due le circostanze che valgono come testimonianza dell’attaccamento della comunità (con il vulcanico sindaco a dare in qualche modo l’esempio) all’eroe dello Scudetto 1969/70: Gigi Riva, insieme ai compagni della squadra del Tricolore e al capo della tifoseria rossoblù Mario Sardara, “Marius”, era cittadino onorario di Mandas; lo stesso Oppus, insieme al giornalista Mario Fadda, è l’autore di un libro sulla storia e le gesta calcistiche di Riva. «Tutte le nostre iniziative - sostiene il primo cittadino - vogliono dare il giusto tributo a un grande personaggio, un amico per tanti, un campione unanimemente riconosciuto a livello nazionale e internazionale che in Sardegna ha acquisito lo status di leggenda».

