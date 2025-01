A Mandas non aumentano le tasse comunali. Il Consiglio comunale, dopo il passaggio in Giunta e la quadra sui numeri trovata nel gruppo di maggioranza, ha approvato lo schema di bilancio finanziario per il 2025 che prevede la conferma anche per la prossima annualità dell’assetto delle tariffe Imu, Tari e Irpef in vigore nel 2024.

Una buona notizia per i cittadini che temevano un aggiornamento verso l’alto delle tasse comunali a causa dei maggiori costi dovuti all’inflazione. Per i residenti è di certo rassicurante l’atteggiamento mostrato dall’amministrazione cittadina, la quale – non senza sacrifici – in un periodo di grandi difficoltà economiche per via anche della crisi occupazionale, è riuscita a tenere invariate le tasse ormai da diversi anni.

Tra i servizi comunali il più costoso per il bilancio pubblico è quello per la raccolta differenziata dei rifiuti, finanziato proprio con il pagamento della Tari.

«Nei prossimi giorni presenteremo un documento di protesta ufficiale in Regione perché non riteniamo comprensibile che, pur con una percentuale altissima di raccolta differenziata, continuano a salire i costi dello smaltimento del secco», annuncia il sindaco Umberto Oppus.

