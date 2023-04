Al via a Mandas i lavori finalizzati alla manutenzione e messa in sicurezza della viabilità urbana del centro abitato. «La sistemazione delle strade è in cima alle priorità della nostra amministrazione comunale e questo è solo un primo passo verso una riqualificazione più ampia», spiega il sindaco Umberto Oppus. Il progetto prevede il rifacimento e la sistemazione di una serie di strade interne: gli interventi riguardano le vie La Marmora, Campania, Lombardia, Macomer e il completamento di via I Maggio.

Gli operai sono già al lavoro nella via La Marmora, dove da domani si procederà con la sistemazione finale e la bitumazione. La manutenzione della viabilità punta a dare risposte concrete ai cittadini e al miglioramento di sicurezza e decoro urbano nel centro abitato di Mandas.

«Questo progetto del costo complessivo di 270.000 euro prevede la riqualificazione di molte strade del paese, con la sostituzione di vecchi e deteriorati manti stradali e la realizzazione di nuove pavimentazioni», sottolinea l’assessore comunale Walter Uccheddu che ha concordato con l’impresa appaltatrice il cronoprogramma degli interventi, anche per fare in modo che i disagi per i residenti siano limitati al massimo. «Raccomandiamo a tutti di rispettare le norme e di procedere adagio», conclude Uccheddu.

