Quattro milioni di euro per costruire il nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco di Mandas. La bella e attesa notizia è stata data al sindaco Umberto Oppus in occasione dell’incontro con il direttore generale della Protezione Civile Antonio Belloi tenuto per discutere le iniziative e i programmi di prevenzione agli incendi su un territorio che da tempo paga un prezzo altissimo alla follia dei piromani.

I soldi per realizzare la nuova base del fuoco sono stati stanziati dal ministero dell'Interno. "L’obiettivo è iniziare i lavori nel 2023 – dice il sindaco Oppus –, ci impegneremo sin da subito per fare in modo che le risorse stanziate vengano spese senza perdite di tempo".

I Vigili del fuoco sono presenti a Mandas dal 1998, ma sino al 2018 solo nel periodo estivo. Da quattro anni ormai, grazie all’impegno e alla persistenza delle amministrazioni comunali che si sono succedute nel paese, è presente sul territorio comunale il distaccamento fisso operativo tutto l’anno. Si tratta di un presidio ritenuto fondamentale per la prevenzione e il pronto intervento su un territorio vastissimo e caratterizzato dalla presenza di numerosi piccoli centri abitati.

Il nuovo distaccamento verrà dotato di più uomini e mezzi per la lotta ai roghi. Proprio a Mandas alcuni giorni fa si è verificato un incendio, di probabile natura dolosa, che ha distrutto oltre 400 ettari di pascoli e macchia mediterranea sino a raggiungere la zona del Lago Mulargia, nel territorio di Siurgus Donigala. La comunità del paese dell’alta Trexenta ha rivissuto l’incubo di due anni fa, quando un incendio colposo aveva ridotto in cenere 522 ettari di bosco e altri 522 ettari (singolare la coincidenza sui numeri) tra aree non boschive e pascoli cespugliati.

