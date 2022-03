Un 61enne di Monserrato, gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri di Monserrato.

L’uomo, disoccupato, era in passato stato protagonista, in diverse circostanze e in particolare ad aprile 2021, di maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella, entrambe conviventi.

Il 61enne è stato portato in carcere a Uta.

(Unioneonline/v.l.)

