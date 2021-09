Un 19enne è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Quartu Sant’Elena per spaccio di stupefacenti, maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

I poliziotti ieri pomeriggio sono intervenuti in un appartamento dopo aver ricevuto una segnalazione per una violenta lite. Sul posto hanno accertato che il giovane e sua madre vivevano da tempo una situazione di disagio dovuta ai comportamenti violenti del ragazzo. Anche in questo caso, l’ira del 19enne era nata dopo il rifiuto della donna di dargli del denaro e si era sfogata mettendo a soqquadro gli arredi e minacciando la mamma di ritorsioni gravi.

Gli operatori non hanno potuto fare a meno di avvertire, in quel contesto, un forte odore di stupefacenti e hanno effettuato una perquisizione ritrovando circa 30 grammi di marijuana e 10 di hashish.

Il 19enne è finito in manette e oggi si terrà l’udienza per direttissima.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata