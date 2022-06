Sarà sepolto domani mattina – martedì 7 giugno - alle 10 Hasan Egbaria, l'israeliano di 65 anni morto ieri per un malore mentre era alla guida della sua Mercedes in via Da Vinci, sul litorale di Quartu.

L'uomo, da anni in Sardegna dove ha fatto il ristoratore a Cagliari e Quartu, era conosciutissimo. Da tempo era sofferente ed era in attesa di visite cardiologiche specialistiche (elettrocardiogramma ed ecocolordoppler), previste per luglio.

Ieri si è messo alla guida dell'auto, perdendone poi il controllo sulla strada di casa: quando i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere della sua macchina non c'è stato nulla da fare.

L’ultimo saluto avverrà col rito musulmano. Subito dopo la salma sarà tumulata nel cimitero di Quartu dove l'imam celebrerà il rito.

Prevista la partecipazione di numerosi amici di Hasan, molto noto grazie anche alla sua lunga attività di ristoratore.

