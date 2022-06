Un israeliano di 65 anni è morto in un incidente stradale sul litorale di Quartu, tra le vie Da Vinci e Galeone.

Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida della sua auto quando sarebbe stato tradito da un malore. Ha perso il controllo della macchina, che si è rovesciata, ed è rimasto ucciso sul colpo. Bloccato all’interno dell’abitacolo, è stato estratto da una squadra del 115 per essere affidato ai sanitari, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto hanno operato la Polstrada e i Vigili del fuoco. Presenti anche gli agenti del Commissariato.

Le strade che portano al mare sono trafficatissime, carabinieri e polizia stanno rilevando altri quattro incidenti che, per fortuna, non sarebbero gravi.

